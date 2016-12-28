Ereğli'de "Ekoturizm Canlanıyor Projesi"

Ereğli Kaymakamlığınca hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilen, "Ereğli'de Ekoturizm Canlanıyor" Projesinin eğitimi sona erdi.



Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, 5 gün süren eğitimlerin somut hale dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.



İlçede ekoturizmi canlandırma hedefinde olduklarını anlatan Madenoğlu, "Ereğli'mizde ekoturizm ile ilgili bir şeyler yapamazsak bu eğitimi sorgulamamız gerekir. O nedenle sonuç alıcı çalışmalar yapmak lazım. Bu konuda da müteşebbislerimize, iş adamlarımıza ve idarecilerimize çok iş düşüyor. Bizim bu projelerimizle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bu projede düşünce aşamasından uygulanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Projeye katılan 34 kursiyere sertifikaları Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkan Vekili Atilla Bulak, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, TSO Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, BAKKA Temsilcisi Hakkı Yavuz Toplu tarafından verildi.