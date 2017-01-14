Ereğli'de arı yetiştiriciliği kursu açıldı.



Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Sofular köyünde düzenlenen kursta arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen, arı sütü, bal mumu ve kaliteli bal üretimi gibi konularında eğitim veriliyor.



Kurs eğitmeni Serkan Morcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 kursiyere 20 gün sürecek eğitimi uygulamalı ve teorik olarak verileceğini söyledi.



Vatandaşlara yeni gelir kaynakları sağlamak hedefinde olduklarını anlatan Morcu, "Bölgemizde giderek gelişmekte olan arıcılığı halkımızın daha bilinçli yapabilmesi için çaba harcıyoruz. Bölgemiz gerek coğrafi konumu gerekse imkanları bakımından şanslı." dedi.