Ereğli'de Altyapı Hizmetleri

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 100 bin metrekare prefabrik beton kilitli parke alımı gerçekleştirileceği bildirildi.



Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki muhtelif köy yollarına parke yol kaplama yapımında kullanılmak üzere toplamda 100 bin metrekare prefabrik beton kilitli parke alımı için ihaleye çıkıldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İhale 27 Nisan'da Ereğli Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacak. İdare araçları ile taşıma yapılacağından Ereğli ilçe belediye sınırları dahilinde yükleniciye ait iş yeri deposu malzeme teslim yeridir. İş yeri belediye sınırları dışında ise malzeme teslim yeri İl Özel İdaresi Ereğli Şantiyesinin bulunduğu Soğanlıyörük mevkisidir. Her iki halde de yükleme yükleniciye aittir. İhale dokümanı Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 500 lira bedelle satın alınabilir."