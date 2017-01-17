Ereğli'de 861 Kişiye Cenaze Hizmeti Verildi

Ereğli Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nce 2016'da 861 kişiye cenaze hizmeti verildiği bildirildi.



Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Muhammet Erarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl vefat eden 861 kişinin 224'ünün şehir, 170'inin mahalle, 364'ünün ilçeye bağlı köyler ve 103 kişinin ise il dışında kalan mezarlıklarda defnedildiğini söyledi.



Aynı yıl içinde 20 bin 520 kişiye taziye yemeği verildiğini anlatan Erarslan, şu ifadelere yer verdi:



"2016 yılında 535 cenazeye yıkama, 342 cenazeye taziye yemeği ve hoca, 601 cenazeye kefen, 494 cenazeye tahta, 718 cenazeye ise araç hizmeti verilmiştir. 50'si ücretli olmak üzere 103 cenazenin ilçe ve il dışı nakli gerçekleştirilmiştir. Ölen vatandaşlarımızın yüzde 53'ü erkek, yüzde 47'si kadınlardan oluşmaktadır. 861 ölümün 793'ü doğal yollarla, 68'i ise adli vaka olarak meydana gelmiştir."