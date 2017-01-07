Ereğli Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor, Akçakocaspor'dan forvet oyuncusu Kaan Yavuzcan ile anlaştığı bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, BAL takımlarından Akçakocaspor kulübü ve oyuncu ile yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını belirtildi.



Yavuzcan'ın 3 kez U 15, 2 kez U 17 Milli takım forması giydiğini, sezonun ilk yarısında da Akçakocaspor'da 20 maçta 8 gol attığı belirtilen açıklamada, oyuncuya kulüp ile gerekli anlaşmalar sağlanarak imza attırıldığı kaydedildi.