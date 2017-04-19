Ereğli Belediyesinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye bünyesinde kurulan gıda ve giyim bankasından 3 ayda 2 bin 500 kişiye giyim, 375 aileye de gıda ve ev eşyası yardımı yapıldığını bildirdi.



Uysal, belediye hizmet binası önünde 110 kişiye gıda dağıtımı töreninde yaptığı açıklamada, ilçede zor durumda bulunan ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına çalışma sürdürdüklerini söyledi.



Gıda ve giysi bankasına yapılan taleplerin değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Uysal, şöyle konuştu:



"Personelimiz söz konusu ailelere giysi, halı, yastık, yorgan, battaniye, yatak ve baza, ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, gıda malzemeleri, çocuk bezi ve maması gibi yardım paketlerimizi evlerine kadar ulaştırıyor. Çocukların giyim ihtiyaçlarının yanında oyuncaklarını da veriyoruz. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gıda ve giyim bankası kurulduğundan bu yana 2 bin 500 kişiye giyim, 320 aileye gıda yardımı, 28 aileye ev eşyası, 27 aileye kurban bağışı eti, eşleri cezaevlerinde olan ailelere gıda ve giyim yardımı yaptı."