Ereğli Belediyesi'nin Öğrencilere Çorba İkramı Sürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, sosyal projeler kapsamında okullarda yürüttüğü fast food ile mücadele çalışmaları çerçevesinde öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.



Sosyal belediyecilik noktasında Ereğli'de birçok önemli projeye imza atan Ereğli Belediyesi gençlere yönelik hizmet anlayışına da farklı projelerle destek vermeye devam ediyor. Ereğli Belediyesi öğrencilerin öğle aralarında daha sağlıklı beslenmeleri ve fast food türü yiyecekleri tüketmemeleri noktasında çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir okullarda çorba ikramı gerçekleştiren Ereğli Belediyesi öğrencilerin hem içini ısıtmak hem de açlıklarını bastırmak noktasında sıcak çorba ikramını ilçe genelindeki tüm okullarda hayata geçirecek. Proje kapsamında son olarak TOKİ İmam Hatip Ortaokulunda çorba ikramında bulunan belediye ekiplerine Başkan Özkan Özgüven'de eşlik etti. Çorba ikramı esnasında çocuklar ve gençlerle sohbet eden Başkan Özgüven, ayrıca otistik çocukların eğitimlerinin gerçekleştirildiği özel sınıfları da gezi.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Gençlerimize değer veriyoruz, önem veriyoruz. Bu projedeki temel amaç öğrencilerimizin, gençlerimizin fast food gibi yağlı yiyeceklerden uzak durmalarını, bu konuda hem ailelerin hem de gençlerin bilinçli hareket etmelerini istiyoruz" diye konuştu. - KONYA