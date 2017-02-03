Ereğli Belediyesi'nden Öğrencilere Eğlence Programı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sömestr tatilinin sonuna yaklaşılırken öğrencileri eğlenceli bir programda bir araya getirdi.



Ereğli Belediyesi, içerisinde çeşitli oyunlar, animasyon gösterisi, ateş show, balon show, Hacivat Karagöz, Nasrettin Hoca, ilizyon gösterisi, kukla, Orta Oyunu, sürpriz hediyeler ve Cengiz Harput Konseri'nin yer aldığı bir program hazırladı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğlenceye, öğrencilerin yanı sıra velilerde katıldı.



Belediye Başkanı Özkan Özgüven, öğrencilerin moralli bir şekilde ikinci yarıyıla başlaması için böyle bir program hazırladıklarını belirterek, "Umarım onların hatta velilerimizin hoş vakit geçirmelerini sağlayabilmişizdir. Gelecekte çocuklarımızın vatanına, milletine yararlı olabilmeleri için onları ihmal etmemeli ve doğru yolları göstermeliyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir" dedi.



Başkan Özgüven, hazırladıkları bu programa yoğun ilgi gösteren öğrenci ve velilere teşekkür etti ve öğrencilere ikinci yarıyılda başarılı olmalarını diledi. - KONYA