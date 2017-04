Ereğli Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlar İçin Konya Kültür Gezisi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, engelli vatandaşlar için Konya kültür gezisi düzenledi.



Ereğli Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamında belediye tarafından engelli vatandaşlar için Konya kültür gezisi düzenlendi.



Kültür gezisine giden engelli vatandaşları yolcu eden ve yağmurda ıslanmamaları için her birine şemsiye hediye eden Başkan Özgüven, "Her zaman ve her fırsatta dile getiriyorum hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle empati kurmalıyız ve onlara gerekli ihtimamı göstermeliyiz. Ereğli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza birçok hizmet yapıyoruz. Onları Konya'ya götürerek kültürümüzü anlatmak ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedik. Bundan sonraki süreçte de belediyemizde onlara yönelik hizmetlerimizi yapacağız. Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırarak onlara özgüven sağlamak için belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi. - KONYA