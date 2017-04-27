Ereğli Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi havaların ısınmasıyla beraber çalışmalarını hızlandırdı.



Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kış şartlarının ağır geçmesiyle bozulan yolların ve kaldırımların düzeltilmesinin yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacağını söyledi. Başkan Özgüven, "Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kent bilgi sistemi saha çalışmalarımız, orta refüj ışıklandırma ve yeşillendirme çalışmaları, evde bakım hizmetleri, zabıta denetimleri gibi birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca fiziki belediyecilik kapsamında da çalışmalarımız devam ediyor. Atlı Spor Kulübünü şehrimize kazandırdık, DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu parkını tamamladık ve açılışını gerçekleştirdik. Kapalı pazarımızda çalışmalar bitmek üzere, cezaevi karşısı kafeterya yapımında son aşamaya geldik. Tüm bunların yanında şehrimizin çehresini değiştirecek ve daha yaşanabilir bir Ereğli parolamız ışığında güçlü projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet için çıktığımız bu yolda Ereğlimiz için yapılacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimiz sahadalar. Hemşehrilerimiz bizi hizmetkar olmamız için seçti biz de onlara layık olmak için hiçbir engel tanımadan kararlılıkla ve azimle yolumuza devam ediyoruz ve seçilmişliğin sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KONYA