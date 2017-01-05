Ereğli Belediye Meclis Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.



Ereğli Belediye Başkan Vekili Ayhan Atay başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda, resmi kurumlara ve şahıslara ait imar tadilatlarının yanı sıra Ereğli Belediyespor'a 2017 yılı içerisinde 650 bin lira para aktarılması oy birliği ile kabul edildi.



Ereğli Belediyesi spor parkı ve çevre düzenleme yapım işi için İller Bankasından 1,9 milyon lira kredi kullanılması kararı CHP'li meclis üyelerinin hayır oyuna rağmen AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.