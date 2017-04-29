Erdoğan, Ziyareti Öncesinde Hint Televizyonuna Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ve Pakistan arasındaki Cammu Keşmir sorunuyla ilgili olarak, "Bu, her iki ülkenin de aslında üzüntü duyduğu bir konudur. Tabii bunların aşılması bana göre dünya barışına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen bu sorunu çözmek, inanıyorum ki her iki ülkenin de lehine olacaktır. Bunları uzatmak ve bu sorunun geleceğe yönelik bedelini gelecek nesillere ödetmek doğru değildir diye düşünüyorum ve Keşmir bölge halklarının da refahı yanında Güney Asya'da istikrar ve güvenliği de olumsuz yönde etkiliyor ve biz bunu istemiyoruz." dedi.



Erdoğan, yarın başlayacak Hindistan ziyareti öncesinde Hint televizyon kanalı WION'a verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Hindistan'ın Pakistan sınırındaki Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili Türkiye'nin pozisyonun sorulması üzerine Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Erdoğan, Keşmir sorunu olarak bilinen konunun kendilerini üzdüğünü belirterek şunları söyledi:



"Bu, her iki ülkenin de aslında üzüntü duyduğu bir konudur. Tabii bunların aşılması bana göre dünya barışına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen bu sorunu çözmek, inanıyorum ki her iki ülkenin de lehine olacaktır. Bunları uzatmak ve bu sorunun geleceğe yönelik bedelini gelecek nesillere ödetmek doğru değildir diye düşünüyorum ve Keşmir bölge halklarının da refahı yanında Güney Asya'da istikrar ve güvenliği de olumsuz yönde etkiliyor ve biz bunu istemiyoruz. İstediğimiz tek şey var. Biz dost kazanacağız ve dostlarımızı artıracağız. Bu bölgede Hindistan bizim dostumuz, Pakistan da bizim dostumuz. Ayrıca, bizim kadim dostluğumuzu perçinleyen bazı şeyler var. Nedir? Örneğin dini noktada Hindistan'la da bizim dostluğun yanında aynı şekilde Müslüman kardeşlerimiz var, Pakistan'da da bizim Müslüman kardeşlerimiz var. Bizim hepsiyle bu diyaloğumuzu onları bir köprü kılmak vasıtasıyla geliştirmemizde büyük faydalar olduğuna özellikle inanıyorum. Bakın daha fazla can kaybına fırsat vermeden özellikle ikili diyalogları ki çoklu diyaloga da girebilir bu, bizler bu konularda devreye girebiliriz, bu diyaloglar vasıtasıyla bence bu sorunu çözmenin ve ortadan bu sorunu kaldırmanın her iki ülkeye de faydasının çok çok büyük olacağına inanıyorum."



Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bu konuları değerlendirdiklerinde Şerif'in de "çok çok iyi niyetli" olduğunu bizzat kendisinden dinlediğini aktaran Erdoğan, diyalog kanallarının açık tutulmasıyla bu sorunu bir an önce çözebileceklerini ve artık dünyada bu diyalog kanallarını açmaktan başka yol olmadığını söyledi.



"Bizim dünya barışına katkıda bulunmamız şart. Eğer bunu başarırsak çok çok önemli neticeler alacağımıza da özellikle inanıyorum." diyen Erdoğan, bölgenin güvenliğinin büyük önem arz ettiğini, liderlerde de bu anlayışın ve bu kanaatin olduğuna inandığını vurguladı.



"Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok, bunu birbirine karıştırmayalım"



"Şimdi bakın bunlar birbirine benzer halde kıyaslarsak yanlış yaparız. Şimdi bizim Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok, bunu birbirine karıştırmayalım. Bizim bir terör örgütüyle sorunumuz var, anlatabiliyor muyum? Yani şu anda Keşmir sorunuyla alakalı konu bu değil. Orada bir defa farklı bir olay var, orada toprak sorununa varıncaya kadar birçok sorunlar var. Dolayısıyla Pakistan kendi tezlerini devlet olarak ileri sürdüğü zaman kendine göre haklı, Hindistan kendi tezini ileri sürdüğü zaman kendine göre haklı. Fakat bizim Türkiye'de özellikle topraklarımızın içerisinde 'Biz Kürtler adına ortadayız' diye çıkan bir PKK terör örgütü var. Keşmir olayının içerisinde böyle bir durum yok. Dolayısıyla böyle bir terör örgütü veyahut da karşımızda böyle bir devlet söz konusu değil. Ama Keşmir olayında Pakistan devleti var, öbür tarafta Hindistan var. Bizim burada ise bir terör örgütü PKK var, PYD var, öbür tarafta YPG var. Bunlar asla birbirine benzer şeyler değildir, böyle bir yanlışın içerisine de düşmezsek isabet olur."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Keşmir konusunda Hindistan'ı eleştiren açıklamalar yaptığı ve tavrının "önyargılı" olduğunun sorulması üzerine, İİT'nin açıklamalarının temelinde iki devletli yapının yansıması bulunduğunu belirtti.



Türkiye'nin İİT'nin dönem başkanı olduğunu anımsatan Erdoğan, "Yani bu tür konular yapıldığında muhakkak oralarda herhangi bir teröre yönelik bir adım atılıyorsa, ha teröre yönelik atılan bu adımlar sebebiyle İslam İşbirliği Teşkilatı bunu yerebilir, 'Bu yani yanlıştır bu konuda' diyebilir, demek de hakkıdır, yoksa bunun dışında bir şey söz konusu değildir." şeklinde konuştu.



Erdoğan, Pakistan nüfusunu yüzde 100'e yakının Müslüman olduğunu ama Hindistan'da da çok ciddi bir Müslüman potansiyelinin varlığına işaret ederek, "Biz burada İİT olarak kalkıp da Hindistan'ı karşımıza alalım, ona karşı beyanatlar verelim, bunların peşinde değiliz. Bizim tek peşinde olduğumuz şey, bu diyalog kanallarını açmak suretiyle Hindistan ve Pakistan'ı Keşmir konusunda nasıl anlaşır hale getiririz, bizim derdimiz bu, yaptığımız çalışma da buna yöneliktir. Dolayısıyla şimdi burada tarafların, örneğin şu anda Hindistan Başbakanı ile Navaz kardeşimiz görüşmelerini yapıyorlar. Şimdi bu görüşmelerden inşallah barış tesis edilirse 70 yıllık sorun da böylece çözülmüş olur." değerlendirmesinde bulundu. ?



İİT dünyada 1 milyar 700 milyonu temsile ediyor



İİT'nin bahsettiği "kendi kendine karar verebilme hakkının" evrensel olarak dünyadaki sorunlara krizlere sürdürülebilir bir çözüm getirip getirmeyeceği, pratik bir çözüme işaret edip etmeyeceği ve başka yerlerdeki krizlere uygulanıp uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna karşılık Erdoğan, şunları dile getirdi:





"Şimdi bir defa şurayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İİT dünyada ne kadar bir nüfusu temsil ediyor? 1 milyar 700 milyon nüfusu temsil ediyor. Şimdi böyle büyük bir nüfusu temsil eden bir sivil toplum kuruluşunun, bir oluşumun kalkıp da bir etki alanı olmayacağını söylemek doğru olmaz ve burada bir defa mevcut ülkelerin dünyanın değişik kıtalarında bir potansiyeli var. Bunun ayrıca da ekonomik olarak da bir gücü var. Bütün bunlarla beraber gerek siyasi, gerek sosyal, gerek ekonomik, ticari, bütün bu alanlarda söyleyeceği sözler var. Bunlar dünya barışına katkı açısından da İslam İşbirliği Teşkilatından beklenmesi gerekendir. İİT tabii ki bu görevini yerine getiriyor ve getirecek. ve kendi kaderiyle ilgili kararlarını da verirken bunu tüm üyesi olan ülkelerle beraber verir ve bu kararı verdiği zaman da kimse kalkıp İslam İşbirliği Teşkilatı olarak 'Sen niye böyle söylüyorsun?' diyemez, buna hakkı yok. Çünkü bu ülkelerin hepsi de aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in (BM) de üyesi, BM'de de belli bir ağırlığı var. Birleşmiş Milletler'de de kendileri gerektiğinde iş birliği yapmak suretiyle de bazı adımları atabilirler. Yeri geldiği zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) içindeler, ama geçici üyeler."





Hindistan'ın hala BMGK'ye daimi üye olamadığına dikkati çeken Erdoğan, Hindistan'ın daimi üye olmak istediğini bildiğini kaydetti.





Erdoğan, "Ama bakın ben bir şey söylüyorum. Ne diyorum, dünya 5'ten büyüktür. Şimdi benim bu tezim dünyada kabul gördüğü gün yeri gelecek Hindistan da daimi üyeler içerisinde yer alacak. Ama benim tezime göre artık geçici üye yok. Şu anda daimi artı geçici olmak üzere toplam 20 üye mi var? 20 üye. Bu 20 üye her 2 yılda bir yenilenmeli, dolayısıyla dünyadaki 196 ülke Birleşmiş Milletler'de sürekli olarak Güvenlik Konseyi'nde temsil hakkını kullanmalı. Ha bunlar ne olur? 10 tanesi 2 yılda bir yenilenirken, diğer 10'u devam eder, dolayısıyla hafıza kaybı olmaz, bu da devam etmiş olur. Ama dünyada tüm kıtalar da orada temsil edilme fırsatını bulur, tüm inanç grupları orada temsil etme imkanını bulur, dolayısıyla böyle bir haksızlık ortadan kalkmış olur." ifadelerini kullandı.





Bu durumun birlikte giderilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, büyük bir güç olan Hindistan'ın kesinlikle BMGK'de temsil edilmesi gerektiğini, 1 milyar 300 milyon nüfusu olan bir ülkenin BMGK'de olmamasının düşünülemeyeceğini söyledi.



Birçok inanç grubuna da sahip bir ülke olan Hindistan'ın neden BMGK'de olmadığını soran Erdoğan, "Peki, kim var? Sadece Amerika var, sadece Avrupa var. Bunun giderilmesi gerekmez mi? Yani Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde oluşmuş böyle bir BMGK var, iş burada kalıyor ve bu güncellenemez mi? Bu güncellenir. 'Gelin bunu güncelleyelim' diyorum. Ama şu anda BMGK'nin daimi üyeleri ellerindeki bu imkanı, bu fırsatı kaybetmek istemiyorlar. Tezim benim bu." dedi.



Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubuna üyelik için başvurduğu ve Türkiye'nin bu konuda neden Hindistan'ı desteklemekte çekimser davrandığının sorulması üzerine Erdoğan, "Orada konuya hakim değilsiniz. Nükleer Tedarikçiler Grubuna üyelik konusunda biz Hindistan'ı destekledik. Pakistan'ı da destekledik." karşılığını verdi.





"Pakistan ile Hindistan'ın üyeliğe eşitliği söz konusu olduğunda Hindistan'ın kendi layıkıyla bu üyeliğinin kabul edilmesi niye zor oluyor, niye Hindistan'ın üyeliğini Pakistan'ın üyeliğiyle birbirine bağlıyoruz?" sorusunu Erdoğan, şöyle cevapladı:





"Şimdi bu bağlamak değil, yani onun için de bu bir haktır, çünkü onun da elinde bir nükleer güç var. Aynı şekilde Hindistan'ın elinde de nükleer bir güç var. Biz burada gayet adil davranmak suretiyle Hindistan'ı da destekledik ve Sayın Başbakanın bundan dolayı bana teşekkürü de var. Aynı şekilde Pakistan'ı da destekledik. Yani Hindistan burada böyle bir yarışın içerisine de bence girmemeli. Yani adil bir yaklaşımla, 'Madem Türkiye beni destekledi, Pakistan'ı da destekleyebilir' demek suretiyle bu sürecin devamı gerekir ve bununla ilgili olarak da bizim yaklaşımımız tamamen objektiftir, pozitiftir."





"Bizim laiklik anlayışımızda bu, asla ayrım yapılamaz"





Laiklik kavramının Türkiye'de ve Hindistan'da sürekli gündeme geldiğini, Türkiye'de, Hindistan'da ve Fransa'da farklı yorumlarının olduğu hatırlatılan Erdoğan'a laikliğinin tanımının ne olduğu soruldu.





Erdoğan, şöyle konuştu:





"Şimdi ben size bir laiklik tanımı yapacağım, çünkü benim laiklik tanımımı ne kara Avrupası'nda göreceksiniz ne Anglosakson'da göreceksiniz, bunları ben doğru bulmuyorum, çünkü hepsinin uygulamaları ortada. Yani inançları sebebiyle dışlananları görüyorum bu sistemlerin içerisinde ve bunun dürüst davranılmadığını görüyoruz. Şu anda Avrupa'da yaşananlar ortada. Şimdi bu yanlışın içerisine bizim düşmememiz lazım. Biz partimizi kurduğumuzda, bunu programımızda gayet güzel bir şekilde işledik. Peki, nedir laiklik? Bize göre laiklik, tüm inanç gruplarının inancını devletin güvence altına almasıdır ve devlet tüm inanç gruplarına eşit mesafededir. Bizim laiklik anlayışımızda bu, asla ayrım yapılamaz. İster Müslüman olsun, ister Budist olsun, ister ateist olsun, kim olursa olsun, herkes inandığını inandığı gibi yaşayabilmelidir, buna kimsenin de müdahale etmemesi gerekir. Benim kurucusu olduğum partimin programında da bu, bu şekilde vardır."



(Sürecek)