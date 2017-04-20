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Erdoğan: Ysk'nın Kararı Kesin, Bu İş Bitti
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Erdoğan: Ysk'nın Kararı Kesin, Bu İş Bitti

Erdoğan, referandumun iptaline yönelik başvurularla ilgili olarak, "YSK'nın kararı kesin.

Erdoğan: Ysk'nın Kararı Kesin, Bu İş Bitti

Erdoğan, referandumun iptaline yönelik başvurularla ilgili olarak, "YSK'nın kararı kesin. Bu iş bitti." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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