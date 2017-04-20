Erdoğan: Ysk'nın Kararı Kesin, Bu İş Bitti
Erdoğan, referandumun iptaline yönelik başvurularla ilgili olarak, "YSK'nın kararı kesin.
Erdoğan, referandumun iptaline yönelik başvurularla ilgili olarak, "YSK'nın kararı kesin. Bu iş bitti." diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com
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