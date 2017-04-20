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Erdoğan, Yıldırımı Kabul Etti
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Erdoğan, Yıldırımı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.
20 Nisan 2017 Perşembe 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.
Kaynak:
Dunya.com
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