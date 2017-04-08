SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Erdoğan Yenikapı'da Konuştu 8
Erdoğan Yenikapı'da Konuştu 8
8 Nisan 2017 Cumartesi 22:14
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9476919] DHA
Yenikapı
8
87
20
sponsored ads
Referandum çalışması yapan CHP'lilere ateş açıldı
Suriye'yi vuran Trump Türkiye'nin yoluna taş koydu
Kardashian'nın +18'lik videosu milyonlar kazandırdı
Suriye'de flaş gelişme! Savaşın kokusunu alan kaçıyor
Erdoğan'dan, polise "it" diyen Tuncay Özkan'a sert tepki!
Roketsan'dan S-400 iddiası: Rusya savunma sistemlerini kapattı
Tek umutları Erdoğan! 4 kardeş, tedavi olmazsa yürüyemeyecek
Tarihi golün adamı: Çok büyük galibiyet aldık
Ortalığı ayağa kaldıran sözleriyle ilgili ilk kez konuştu! Özür diledi
Kardashian sütyensiz kıyafetiyle yine frikik verdi
O fotoğraf, darbeciler Erdoğan'ı öldürmek için gelirken çekilmiş
Lavrov'dan vurulan askeri üsle ilgili ilginç iddia
Erdoğan iddialara cevap verirken duyulmamış bir gerçeği açıkladı
Türkiye sallanıyor! Adıyaman ve Maraş'tan sonra bir deprem de Van'da
Kilit isim kadın amiral! Bastığı düğme, iki devi karşı karşıya getirdi
İsveç'in kalbini kana bulayan teröristin uyruğu belli oldu
Ertuğrul'un fedaisi Aliyar'ı ezilmekten polis kurtardı
Güzellik kraliçesi film gibi bir cinayete kurban gitti
Galatasaray'da Sabri efsanesini Tudor bitirdi
İlhan Mansız vurdu, Acun'un sevinci kursağında kaldı
İddialı oyuncularına rağmen bir dizi daha ekranlara veda edecek
"Defol oradan it" sözleri başını yaktı
Bakan müjdeyi verdi: Dev proje haziranda devreye giriyor
Beşiktaş, Rıdvan Akar'ın işine son verdi
Kayalıklarda sevgilisiyle ilişkiye girip videoya çeken liseli serbest
"Beni de kovun" diyen 'Mesut Komiser'in akıbeti belli oldu
Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor
Erdoğan AK Parti'ye ne zaman döneceğini açıkladı
Diktatör Kim, ABD'nin saldırısına sinirlendi: Affedilemez
Buldukları cisimle oynayan çocuklar faciaya yol açtı
Marjinal manken sevgilisiyle yakalandı: Aşkım sen çık, geliyorum
Arda Turan hayalleri suya düştü
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
Süperstar hayranlarına kötü haber! Bir devir sona eriyor
Yer: Trabzon! Havva teyze, 80 TL için inşaatta can verdi
"Söz"den ders gibi sahne: Askerler ölmez!
Hürkuş ilk füzesini ateşledi
Türk vatandaşı olan yıldız, 13 yıl sonra ülkesine döndü
Galatasaray yeni yıldızını 1. Lig'den buldu
İnanması güç ama nisan ayında lapa lapa kar yağdı
30 yıldır su içmeyen adam: Ölsem bile ağzıma sürmem
Dünya futbolunu sallayacak transfer ortaya çıktı
Çivili kuşsavara hayvanseverlerden büyük tepki
İmparator fotoğrafa baktıkça efkarlandı!
Trump'ı çileden çıkaran fotoğraf! Görür görmez 'vurun' emri vermiş
Nisanur'u kurtarmak! 9 saatlik yaşam savaşı, film sahnelerini aratmadı
Terör saldırısı sonrası başbakan gözyaşlarına boğuldu
Rusya bir ülkeyle daha arayı açtı! Gerginlik sonrası ziyaret iptal
Ve Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor
YGS'de hayatının şokunu yaşayan astım hastası kızı sevindiren haber!