SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Erdoğan Yenikapı'da Konuştu 2
Erdoğan Yenikapı'da Konuştu 2
(Tür: İstanbul)
8 Nisan 2017 Cumartesi 19:46
(Tür:
İstanbul
)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9476549] DHA
Istanbul
,
İstanbul
,
Yenikapı
8
45
8
sponsored ads
Suriye'de flaş gelişme! Savaşın kokusunu alan kaçıyor
Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor
Roketsan'dan S-400 iddiası: Rusya savunma sistemlerini kapattı
Hürkuş ilk füzesini ateşledi
Bakan müjdeyi verdi: Dev proje haziranda devreye giriyor
Suriye'yi vuran Trump Türkiye'nin yoluna taş koydu
Orta sahadan vurduğu top üst direkte patladı
Kayalıklarda sevgilisiyle ilişkiye girip videoya çeken liseli serbest
Talisca mermi gibi vurdu
Diriliş'in Aliyar'ı Cem Uçar'a Bursa'da Yoğun İlgi
Tarihi golün adamı: Çok büyük galibiyet aldık
PKK'nın toprağa gömdüğü patlayıcıları bulundu
"Defol oradan it" sözleri başını yaktı
50 bin marul tarlada kaldı
İnanması güç ama nisan ayında lapa lapa kar yağdı
"Beni de kovun" diyen Mesut Komiser'in akıbeti belli oldu!
Rusya bir ülkeyle daha arayı açtı! Gerginlik sonrası ziyaret iptal
Avrasya Tüneli'nin anlamı, tarihi miting sonrası ortaya çıktı
İsveç'in kalbini kana bulayan teröristin uyruğu belli oldu
Ortalığı ayağa kaldıran sözleriyle ilgili ilk kez konuştu! Özür diledi
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
İddialı oyuncularına rağmen bir dizi daha ekranlara veda edecek
Baba ocağında teknik direktörü fırçaladı: Ne bu haliniz
Spor bahane, şov şahane! Bu kez eşofman altı çizmesiyle haber oldu
30 yıldır su içmeyen adam: Ölsem bile ağzıma sürmem
Bakan 'Çaldırmam' deyip valiyi aramış: Bu şarkı yasaklanacak
AK Partili gençlerden CHP'lileri çileden çıkaracak yeni "İzmir Marşı"
"Ciciş Esra" ayna karşısı performansıyla ekran çatlattı
Diktatör Kim, ABD'nin saldırısına sinirlendi: Affedilemez
Adana'da gizemli ölüm! Polisin elindeki tek detay kolundaki dövme
Arda Turan hayalleri suya düştü
Otobüs şoförünün boğazını sıktı, hızını alamayıp kolunu kırdı
Güzel oyuncu fotoğraflarıyla ilgili gerçeği itiraf etti
Emre Çolak için çılgın fiyat
Avşar Kızı'nın ortaya çıkan videosu yürek hoplattı
Rüzgar berber koltuğundan "sert çocuk" olarak kalktı
İşte Erdoğan'ın kendi sesinden ilk kez yayınlanan "Evet" şiiri
Süper Lig deviyle masaya oturdu
Emekli olduktan sonra hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu
Maçta skandalın kıyısından dönüldü
Kardashian sütyensiz kıyafetiyle yine frikik verdi
Tehlikeli gerginlik! İzmir'de halk ayaklandı, 500 Suriyeli kaçtı
Trump'ı çileden çıkaran fotoğraf! Görür görmez 'vurun' emri vermiş
Dünya futbolunu sallayacak transfer ortaya çıktı
Ve Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor
NASA'nın çılgın araştırması ilk kez görüntülendi
Türk vatandaşı olan yıldız, 13 yıl sonra ülkesine döndü
6 ailenin geçim kaynağı bir anda yok oldu
Ölümden dönen alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobiline ağladı
Mehmetçik, Türk Seddi'yle hudutta kuş uçurtmuyor