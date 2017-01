Erdoğan Yargıda Birlik Derneği Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmadı, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabulündeki konuşmasına, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz." diyerek başladı.



Derneğin 2014 yılında teşekkül etmesine rağmen 9 bini aşan üye sayısı ve çoğulcu yapısıyla Türkiye'ye çok önemli hizmetler verdiğini belirten Erdoğan, derneğin kurucu, yönetici ve tüm mensuplarını tebrik etti. Erdoğan, "Yargıda Birlik Derneği gerçekten çok zorlu bir dönemden geçen Türkiye'nin yargı alanında yaşadığı sıkıntıları aşması konusunda kritik görevler yerine getirmiş bir meslek kuruluşudur. Çoğulcu yapısı ve geniş tabanıyla ülkemizde örneğine pek az rastlanacak bir mesleki temsil gücüne ulaşan derneğimize bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." diye konuştu.



Erdoğan, adalet kavramının insanlığın tarihiyle eş bir geçmişe sahip olduğunu ve ilk insan Hazreti Adem'in oğulları Habil ile Kabil arasındaki anlaşmazlığın temelinde de esasen hak ve hukuk tartışmasının bulunduğunu ifade ederek, peygamberler, sosyal bilimciler ve filozofların üzerinde en çok durdukları ve söz söyledikleri konuların başında da adaletin gelmesinin boşuna olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin tesis edildiği her yerde huzur, refah ve istikrarın hakim olduğunu vurgulayarak, "Buna karşılık adalet anlayışının ve sisteminin doğru kurulmadığı veya kurulamadığı her yerde de çatışmaların, dengesizliklerin, zulmün kol gezdiğini görüyoruz. Şu anda dünya bunun ağır, acı bedellerini ödüyor. Türkiye bu gerçekleri yakın tarihinde yaşadığı bir dizi acı hadiseyle ve yüksek bir maliyetle bir kez daha idrak etmiştir." dedi.



Ülke yönetimini 14 yıl önce devraldıklarında Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere dört temel üzerinde kalkındıracaklarını ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Gerçekten de Türkiye, tarihinin en büyük yatırımlarıyla, en büyük projeleriyle, en büyük atılımlarıyla bu dönemde tanışmıştır. Ekonomimizi üç kat büyüterek cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamına eş ve hatta daha fazlasıyla hizmeti hayata geçirerek milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın çabası içinde olduk." şeklinde konuştu.



Yaptıkları her işi samimiyetle, ihlasla, ülkeye ve millete hizmet aşkıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Bu uğurda gece gündüz çalıştık, nice tuzakları boşa çıkardık, nice engelleri aştık, nice mücadelelerden galip çıktık. Rabbime bize bu imkanları sağladığı için hamdediyor, milletime bu süreçte bizlere verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geriye dönüp baktığımızda ülkemize, milletimize ve şahsıma kurulan bazı tuzakları, oynanan bazı oyunları fark etmekte zaman zaman geç kaldığımızı görüyorum. Yargıda yaşanan sıkıntılar da bunlar arasındadır. Tabii bu sıkıntı tek taraflı ve sadece bir dönemle sınırlı değildir. Meselenin bir tarafında yargıyı milletin değil belli bir örgütün emrine sokmaya çalışanlar varken diğer tarafında da yine yargı üzerinden meşru siyasal kurumları alt etmeye çalışan bir başka vesayetçi anlayış mevcuttu." diye konuştu.



"Hukuk adına biz utandık"



Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeye saygıyı hiçe sayan bazı çevrelerin, Başbakanlığının ilk dönemlerinde sergiledikleri "nobranlıkları" unutmasının mümkün olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"367 garabetinden, kapatma davasına kadar öyle olmadık yöntemlerle karşımıza çıkıldı ki inanın bana hukuk adına biz utandık. İşte bu sorunlu dönemde FETÖ denilen şer örgütü diğer kurumlarımızla birlikte özel önem verdiği yargının içine sızmaya başlamıştır. 40 yıllık tabii bu işin bir geçmişi var, böyle kısa sürede bu sızma hareketi veya harekatı yapılmadı. Biz hayatımızın hiçbir döneminde insanları peşin hükümle kategorize etmedik, buna göre davranmadık. Devletine, milletine, hükümetine, demokratik meşru siyasi kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir kurumu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün zihin dünyası ve organizasyon yapısı her türlü iyi niyeti istismara müsait olduğu için adeta saman altından su yürüterek pek çok yerde güç temerküzüne girdiklerini gördük, hep beraber yaşadık."



"Böyle bir anlayışın adalet tesis etmesi elbette mümkün değildi"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği bu örgüt kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum sadece kadroların istilasına yol açmadı, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir. Eğriyle doğruyu, haklıyla haksızı, suçluyla suçsuzu aynı çuvala dolduran böyle bir anlayışın adalet tesis etmesi elbette mümkün değildi. Nitekim o dönemde açılan davaların neredeyse tamamı işte bu özensizlikler ve kasıtlı saptırmalar sebebiyle neticesiz kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Bir davada tek bir masumun dahi mağdur edilmesi halinde orada adaletten söz edilemeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birtakım tutuklamalarla, birtakım davaların gidişatıyla ilgili şahsımın o dönemde verdiği beyanatlar, gösterdiği tepkiler ortadadır. Her ne kadar vicdanen mutmain değilsek de yargının bağımsızlığına halel getirmemek için meseleye daha keskin bir şekilde müdahale etmedik, edemedik, edemezdik. Nitekim o dönemde yargı bürokrasisi içinde kritik konumlarda bulunanların örgüt emriyle bu işleri rayından çıkardığı daha sonra ortaya çıkmıştır." dedi.



(Sürecek)