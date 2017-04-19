Erdoğan ve Trump NATO Zirvesi Öncesi Mayıs Ayında Görüşecek 2

Erdoğan ve Trump NATO zirvesi öncesi Mayıs ayında görüşecek 2(Tür: Ankara)

Erdoğan ve Trump NATO Zirvesi Öncesi Mayıs Ayında Görüşecek 2

Erdoğan ve Trump NATO zirvesi öncesi Mayıs ayında görüşecek 2

(Tür: Ankara)


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