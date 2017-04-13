Erdoğan ve Putin İdlib ve Suriye Konusunda Anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

"ASTANA DEVAM ETMELİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede iki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekti.

"KİMYASAL SALDIRININ İNCELENMESİ KONUSUNDA ANLAŞILDI"

Ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, İdlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı.

Görüşmede, iki lider, söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını destekledikleri belirtti.

"EKONOMİK KISITLAMALAR KALDIRILMALI"

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki lider, ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda da mutabık kaldı.