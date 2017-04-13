Erdoğan ve Putin 'Suriye' Konusunu Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekildi.
Kaynak: Dunya.com
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