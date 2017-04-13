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Erdoğan ve Putin 'Suriye' Konusunu Görüştü
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Erdoğan ve Putin 'Suriye' Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekildi.

Erdoğan ve Putin 'Suriye' Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde ortak çaba harcamasının önemine dikkati çekildi.

Kaynak: Dunya.com

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