Erdoğan ve Putin Görüşmesi 3 Mayıs'ta

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde bir araya geleceğini bildirdi.

Erdoğan ve Putin Görüşmesi 3 Mayıs'ta

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde bir araya geleceğini bildirdi.

Peskov, RIA-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Soçi'deki görüşmede Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumu değerlendireceklerini belirtti.

Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin son olarak 10 Mart'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Viladimir Putin, Vilademir Putin, Vlademir Putin, Tayyip Erdoğan, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin
1