Erdoğan ve Putin Görüşmesi 3 Mayıs'ta
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde bir araya geleceğini bildirdi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde bir araya geleceğini bildirdi.
Peskov, RIA-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Soçi'deki görüşmede Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumu değerlendireceklerini belirtti.
Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin son olarak 10 Mart'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.