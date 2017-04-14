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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Son Anket Rakamlarını Açıkladı
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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Son Anket Rakamlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ellerindeki son anket rakamlarını paylaştı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Son Anket Rakamlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ellerindeki son anket rakamlarını paylaştı. Erdoğan'a göre 'evet' yüzde 55-60 aralığında, Kılıçdaroğlu'na göre ise 'hayır' yüzde 53 civarında...

Kaynak: Dunya.com

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