Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Son Anket Rakamlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ellerindeki son anket rakamlarını paylaştı. Erdoğan'a göre 'evet' yüzde 55-60 aralığında, Kılıçdaroğlu'na göre ise 'hayır' yüzde 53 civarında...