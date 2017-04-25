Erdoğan ve Ailesinin Kişisel Bilgilerinin Sorgulanması Davaları Birleştirildi
Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın "Detaylı Veri Analizi (DEVA) 1-2" programlarından sorgulayarak, ele geçirdiği öne sürülen 10 sanığın, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele...
Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın "Detaylı Veri Analizi (DEVA) 1-2" programlarından sorgulayarak, ele geçirdiği öne sürülen 10 sanığın, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan yargılandığı davanın aynı sanıklarının, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandıkları davayla birleştirilmesine karar verildi.
Sanıklar, Abdullah Karaca, İsmail Ünal, Mehmet Yılmaz, Özlem Gökkoyun, Samih Şimşek, Yunus Taşdemir, Fazlı Şen, Kenan Taşkın, Muhittin Avcı ve Okan Tanju Baytak'ın, Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Mahkeme, sanıkların, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı örgüte üye olmak" suçlamasıyla görülen dava ile hukuki ve fiili bağlantısı olduğu için dosyaların birleştirilmesine karar verdi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "DEVA 1-2" programları üzerinden sorguladıkları ve elde ettikleri verileri "Fetullahçı Terör Örgütü"ne aktardıkları öne sürülen sanıkların, "Silahlı örgüte üye olma" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde ise çeşitli illerde görev yapan sanıkların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke genelinde herkese ait istihbarat bilgilerini topladığı DEVA programına girerek, Erdoğan ve ailesinin bilgilerine eriştikleri kaydediliyor.
Kişilere ait her türlü bilginin bulunduğu programda, "Devlet sırrı" niteliğinde bir bilgi olmadığı ancak Erdoğan ve ailesine ait kişisel verilerin yer aldığı bildirilen iddianamede, bu bilgilerin öğrenilmesinin ve yayılmasının devlet güvenliğini tehlikeye soktuğu ifade ediliyor.
Sanıkların, hiçbir istihbari veri girişi yapmadan, Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini elde etmek için sorgulama yaptıklarına işaret edilen iddianamede, "Şüphelilerin, Erdoğan ve ailesinden birilerinin özel bilgilerini elde ederek toplum nazarında küçük düşürmek, siyasi olarak bu bilgileri şantaj için kullanmak, seçimlerde yenilmesini sağlamak, dış ülke istihbaratlarına bu bilgileri vererek Türkiye'nin imajını zedelemek amacını güttükleri anlaşılmaktadır." tespitine yer veriliyor ve "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.
Birleştirme kararına, davanın taraflarının üst mahkemede itiraz hakkı bulunuyor.