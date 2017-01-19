Erdoğan ve Ailesinin Kişisel Bilgilerinin Sorgulanması Davası

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının "Detaylı Veri Analizi (DEVA) 1-2" programlarından sorgulayarak ele geçirdiği öne sürülen 10 polisin, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.



Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Kenan Taşkın, Okan Tanju Baytak, Muhittin Avcı ve İsmail Ünal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker katıldı.



Hakim Osman Doğan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazılara cevap gelmediğini bildirerek, tutanağa yazdırdı.



Eski savunmalarına ekleyecekleri bir şey olmadığını söyleyen sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme, sanık Okan Tanju Baytak hakkında Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen, Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı ziyaret nedeniyle İstihbarat Daire Başkanlığı hitaplı, yapılan ziyareti ve safahatını anlatan yazı hazırlayıp hazırlamadığına yönelik yazının cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianame



İddianamede, çeşitli illerde görev yapan sanıkların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının, emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke genelinde herkese ait istihbarat bilgilerini topladığı DEVA programına girerek Erdoğan ve ailesinin bilgilerine eriştikleri kaydediliyor.



Kişilere ait her türlü bilginin bulunduğu programda, "devlet sırrı" niteliğinde bir bilgi olmadığı ancak Erdoğan ve ailesine ait kişisel verilerin yer aldığı bildirilen iddianamede, bu bilgilerin öğrenilmesinin ve yayılmasının devlet güvenliğini tehlikeye soktuğu ifade ediliyor.



Sanıkların, hiçbir istihbari veri girişi yapmadan, Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini elde etmek için sorgulama yaptıklarına işaret edilen iddianamede, "Şüphelilerin, Erdoğan ve ailesinden birilerinin özel bilgilerini elde ederek toplum nazarında küçük düşürmek, siyasi olarak bu bilgileri şantaj için kullanmak, seçimlerde yenilmesini sağlamak, dış ülke istihbaratlarına bu bilgileri vererek Türkiye'nin imajını zedelemek amacını güttükleri anlaşılmaktadır." tespitine yer veriliyor ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.