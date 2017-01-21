SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Erdoğan Vatman Koltuğuna Oturdu
Erdoğan Vatman Koltuğuna Oturdu
21 Ocak 2017 Cumartesi 16:30
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9185808] DHA
5
34
13
sponsored ads
Tek gecesi 100 bin dolarlık teklife cevabını verdi!
Mahkemeden çıkan kararı duyan anne, kızıyla birlikte balkondan atladı
Ne yapacağını bilemedi, sosyal medyanın diline düştü
DEAŞ'ın infaz timindeki teröristle ilgili gerçek ortaya çıktı
Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!
sponsored ads
Erdoğan'dan referandum kararı sonrası ilk açıklama!
Bahçeli gülmemek için dirense de Sırrı gardını kırdı
Noktayı koydu! Ulus'taki pavyonların akıbeti ne olacak
Usta oyuncu hayatını kaybetti
sponsored ads
1 dakikada 1 asgari ücret kazandı
İstanbul emniyetini alarma geçiren kamyon! Gerçek sonradan anlaşıldı
Kontağı çevirir çevirmez bu hale geldi! Canını zor kurtardı
Şahan'a bir şok daha! Hepsi izinsiz çekilmiş
Trump imzayı attı, ilk bombasını patlattı
Reina saldırganının laptopunda dehşete düşüren detay!
Cami duvarlarındaki 64 yıllık gerçek ortaya çıktı
Sergen ilk puanını aldı!
FETÖ üyelerinin gizli görüntüleri ortaya çıktı!
Kafası karışık olanlar için tüm detaylar! Yeni kanun neler getiriyor
Futbolu bırakmak istediği takım şaşırttı
Meclis kürsüsündeki en acı konuşma: Çok ağır geldi
Efsane başkandan kötü haber! Hastaneden ilk açıklama geldi
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam, PKK'yı kendine kalkan yaptı
Şehit asker yakını çıktı, kara haberle yıkıldı
Asena golünü attı! Caner'in hevesi kursağında kaldı
Anlaşma tamam! Süper Lig'de kaldı
Sınırda yeni dönem! ÖSO savaşçıları çekiliyor, polisler geliyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular
Havuzda dudaklarına yapıştı! Herkes bu sahneyi konuşuyor
Köprü ayağına çarpıp alev aldı, öğrenciler diri diri yandı
Annesinin izinden gidiyor: Beni çıplak hayal etmesinler
Otomobilin plakalarını çaldı, dikiz aynasına bıraktığı not şaşırttı
Taksi kullananlar dikkat! Tartışılan düzenleme bugün başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! Ailesi sinir krizi geçirdi
Volkan'ın eşinden şaşırtan metrobüs itirafı! Kimse beklemiyordu
Emre'den muazzam işçilik!
Transferi gündemde olan Podolski, Riekerink'le görüştü: Hazırım
Eski sevgili darbesi! Sokak ortasında ağlama krizine girdi
Trump'tan merak uyandıran hareket! Bakışlara dikkat
Arapların yeni Türk gözdesi!
Messi'ye özendi, Ronaldo gibi sevindi
"Sosa'yı alırım" demişti, kaderi belli oldu
Transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
Ünlü sunucudan radikal karar! Ülkeyi terk ediyor
Maça damga vurmuştu, babası konuştu: Karı-koca ağladık
Sayıları her geçen gün azalıyor ama bu canlı Türkiye için büyük başarı
Aşkın gücü her şeye yeter! "Eşimden hiç vazgeçmedim"
Türkiye'den gelen teklifi reddetti: Burada kalmam lazım