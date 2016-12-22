Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne Rektör Atadı!

Cumhurbaşkanılığı tarafından rektör atanmasına ilişkin açıklama şöyle:" Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. İsmail YÜKSEK'i atamışlardır "