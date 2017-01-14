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Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan: "Ufak Tefek Yaralar, Incinmeler, Bizi Yolumuzdan Alıkoyamaz"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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