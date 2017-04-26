Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Paylaşımıyla Pilotlar Günü'nü Kutladı

Beştepe'de pilotlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Dünya Pilotlar Günü'nü Kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Paylaşımıyla Pilotlar Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '26 Nisan Dünya Pilotlar Günü' dolayısıyla Türk yıldızlarının yanı sıra, asker, polis, sivil pilotlar ile Cumhurbaşkanlığında görevli pilotları kabul etti.

Erdoğan ayrıca Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm pilotların Pilotlar Günü'nü kutladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweeti:

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