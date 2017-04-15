Erdoğan Tuzla'da Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak miting öncesi Tuzla'da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak miting öncesi Tuzla'da konuştu. Erdoğan, "Hayır diyene saygı gösteririm ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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