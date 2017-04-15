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Erdoğan Tuzla'da Konuştu
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Erdoğan Tuzla'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak miting öncesi Tuzla'da konuştu.

Erdoğan Tuzla'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak miting öncesi Tuzla'da konuştu. Erdoğan, "Hayır diyene saygı gösteririm ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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