Erdoğan: Türkiye Küresel Bir Güçtür (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab operasyonuna ilişkin, "Biz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizle birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin mücadelesini verdik, veriyoruz. Şimdi El Bab'tayız ve El Bab, dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada işimiz bitti, bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış törenine katıldı.



15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir. Artık 1960 yok. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler. Ama kimse sokağa çıkmadı. Ama şimdi öyle bir durum yok. 3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar. Şimdi iki de bir bakıyorsunuz tarih açıklıyorlar, 'filanca tarihte yine darbe olacak'. Geçiyor o tarih bir şey yok. Başka bir tarih, 'filanca tarihte darbe olacak'. Bu ten, bu tenler bu canlarda oldukça Rabbimize verilebilecek bir canımız var. Ne olacak? Darbe yapsanız ne olacak? Öyle de böyle de olsa bizim gideceğimiz yer; topraktan geldik toprağa gideceğiz. Buna inanmışız. Ama onların böyle bir derdi yok. Adam Pensilvanya'dan kalkıp buraya gelemiyor ki. Onun böyle bir derdi olabilir mi? Bunlar ihanet çetesi. Saldırıların şiddeti arttı. Artık sokaklarda rastgele bomba patlatacak bu çaresiz insanlar kadar aynen terör örgütleri de attıkları her adım da kendi sonlarına biraz daha yaklaştıklarını gördüler" diye konuştu.



"ŞEHİTLERİMİZİN HER BİRİ BİZİM BU TOPRAKLARI VATANIMIZ KILAN TAPULARIMIZDIR"



Erdoğan, "Şehitlerimizin her biri bizim bu toprakları vatanımız kılan tapularımızdır. Bu toprak kuru değil. Uğrunda şehitler verdik" dedi.



"KİM NE DERSE DESİN ARTIK CERABLUS'A GİRECEĞİZ DEDİK. HAZIRLIKLARIMIZ VARDI"



El Bab operasyonuna ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin El Bab'ta ne işi olduğunu orada bu kayıpları niçin verdiğimizi soranlar hala meselenin ne olduğunu anlayamamışlardır. Bu gafillere bir kez daha hatırlatıyorum. Gaziantep'te, Kilis'te 56 kardeşim şehit olduğu zaman 'devlet, hükümet nerede' demiyor muydunuz? Hatta bazıları utanamadan sıkılmadan Gaziantep'e gidip bunlar bizim partimizin üyeleri diyecek kadar ileri gittiler. Halbuki alakaları yoktu. O olaydan sonra artık durmak yok, 'kim ne derse desin artık Cerablus'a gireceğiz dedik. Hazırlıklarımız vardı. Ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamak mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur ve tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir" ifadelerini kullandı.



"RUSYA'YA, AMERİKA'YA, İRANLILARA SÖYLEDİM, HEPSİNE SÖYLEDİM"



Erdoğan, "Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım'. Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor? Bunlar demek bizim konuştuklarımızı hiç duymuyorlar. 'Kulağı var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunların kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var hakkı söylemez, çünkü kalpleri mühürlüdür. Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'biz terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de. Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline" ifadelerini kullandı.



"ŞİMDİ EL BAB'TAYIZ . YARIN DEDİM YA MÜNBİÇ, RAKKA"



Erdoğan, "Biz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizle birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin mücadelesini verdik, veriyoruz. Şimdi El Bab'tayız ve El Bab, dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada işimiz bitti, bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız. Suriye'de güçlü devlet olduğumuz için varız. olacağız. Yürekleri kin bağlamış bu tiplere diyoruz ki, gölge etmeyin başka ihsan istemez" diye konuştu.



