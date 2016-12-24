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Erdoğan Türkiye Küresel Bir Güçtür 2

Erdoğan Türkiye Küresel Bir Güçtür 2

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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Türkiye Cumhuriyeti, Istanbul, İstanbul, Türkiye
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