Erdoğan: "Türkiye Bir Avrupa Ülkesidir. Sorun Avrupa'nın Bizi Kendinden Görmemesidir"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan: 'Türkiye Bir Avrupa Ülkesidir. Sorun Avrupa'nın Bizi Kendinden Görmemesidir'

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.

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