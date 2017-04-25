Erdoğan Tezic Son Yolculuğuna Uğurlandı
YÖK Eski Başkanı ve Galatasaray Lisesi Eski Müdürü Erdoğan Teziç, son yolculuğuna uğurlandı.
YÖK Eski Başkanı ve Galatasaray Lisesi Eski Müdürü Erdoğan Teziç, son yolculuğuna uğurlandı.
Galatasaray Üniversitesi Kurucuları arasında yer alan, bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı'nda da forma giyen, YÖK eski Başkanı Erdoğan Teziç için ilk tören üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde düzenlendi. Törene üniversitesinin akademik kadrosu ve öğrencileri tam kadro katıldı. Teziç'in Türk Bayrağına sarılı tabutu üniversite bahçesine getirildi. Törene, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ertuğrul Karsak "Galatasaray sevgisiyle yaşayan bir büyüğümüzdü. Klasik şıklığı, ciddi, bir o kadar da espirili üslubuyla her zaman hatırlanacak" ifadelerini kullandı. Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ise "8 sene Galatasaray Lisesi müdürlüğünü yapmış ve zorlu bir dönemin ardından Lisenin Türkiye'nin en üst seviyesine gelmesinde büyük katkısı olmuş, bu üniversitede rektörlük yapmış, hukuk fakültesini Türkiye'nin en iyi Hukuk Fakültesi arasına sokmuştur"ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Ortaköy Mecidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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