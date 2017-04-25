Erdoğan Teziç Son Yolculuğuna Uğurlandı

81 yaşında yaşama veda eden YÖK eski başkanlarından Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Galatasaray Üniversitesi'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan Teziç Son Yolculuğuna Uğurlandı

81 yaşında yaşama veda eden YÖK eski başkanlarından Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Galatasaray Üniversitesi'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ile birlikte, üniversitenin akademik kadrosunun ve öğrencilerin katıldığı törende, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi isimler de yer aldı.

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