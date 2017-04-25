Erdoğan Teziç'e Veda

YÖK Eski Başkanı, Galatasaray Lisesi Eski Müdürü, Galatasaray Üniversitesi Eski Rektörü, bir dönemin Galatasaray Voleybol Takımı Kaptanı ve Milli Voleybolcu Prof. Dr. Erdoğan Teziç son kez Galatasaray Üniversitesi bahçesindeydi.



ÜNİVERSİTEDE TÖREN



Galatasaray Üniversitesi Kurucularından olan ve Üniversitenin 2000-2003 yılları arasında Rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Erdoğan Teziç için ilk tören, üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde yapıldı. Törene üniversitesinin akademik kadrosu ve öğrencileri tam kadro katıldı. Teziç'in Türk Bayrağına sarılı tabutu üniversite bahçesine getirildi.







BAŞBUĞ, ÖZBEK VE KIRAÇ KARANFİL BIRAKIP DUA ETTİ



Törene, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi isimler katıldı. İnanç, Başbuğ ve Özbek törene birlikte geldi, Erdoğan Teziç'in tabutuna karanfil bırakıp dua etti.



ORTAYLI BİLİNMEYEN YÖNÜNÜ ANLATTI



Erdoğan Teziç'in 1961 Anayasasının hazırlanmasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kurullarda ismi geçmiyor. Asistan doktordu o zaman ama çok önemli rapörtörlük, tetkikçilik görevi olan biri, bunu bilmezler mesela"dedi. Teziç'in Galatasaray Lisesi'nin yenilenmesinde büyük katkısı olduğunu ve Üniversiteyi bugünlere getirenlerden biri olduğunu söyleyen Ortaylı,"Ben özleneceğini ve unutulmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



BAŞBUĞ: CUMHURİYET TARİHİMİZİN YETİŞTİRDİĞİ SON ÖNEMLİ DEĞERLERDEN BİRİSİYDİ...



Teziç'i tanımaktan büyük bir onur duyduğunu söyleyen Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, "Çok iyi bir insandı. Hocaların hocası, Anayasa üzerine Türkiye'nin en değerli hocalarından birisiydi. Kaybımız büyük. Boşluğu zor doldurulacak, belki de Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği son önemli değerlerden birisiydi" dedi.



DURSUN ÖZBEK SPORCU KİMLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ



Bütün Galatasaraylılara başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, "Erdoğan hoca aynı zamanda Galatasaray'ın ve milli takımın çok önemli bir sporcusuydu. Galatasaray'a ve Milli Takıma uzun yıllar voleybolcu olarak hizmet etti. O dönemde de Galatasaray ve milli takım başarılı sonuçlar aldı. Hem sporcu kimliği hem de eğitimci kimliğiyle Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir insandı" dedi.



AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ



Erdoğan Teziç'in eşi Deniz Teziç ve oğlu Kerem Teziç ve Kuthan Erkaya taziyeleri kabul etti. Teziç için üniversite bahçesinde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan törende ilk olarak Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ertuğrul Karsak konuştu. Teziç'in özgeçmişini okuyan Karsak, "Galatasaray sevgisiyle yaşayan bir büyüğümüzdü. Klasik şıklığı, ciddi, bir o kadar da espirili üslubuyla her zaman hatırlanacak" dedi.



KIRAÇ: FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR TALEBELERİ ADINI YAŞATACAKTIR...



Ardından Gatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç bir konuşma yaptı. Çok kıymetli bir Türk çocuğunu, bir Cumhuriyet çocuğunu yolcu etmek için toplandıklarını söyleyen Kıraç, 8 sene Galatasaray Lisesi müdürlüğünü yapmış ve zorlu bir dönemin ardından Lisenin Türkiye'nin en üst seviyesine gelmesinde büyük katkısı olmuş, bu üniversitede rektörlük yapmış, hukuk fakültesini Türkiye'nin en iyi Hukuk Fakültesi arasına sokmuştur "dedi. Galatasaray Üniversitesinin Teziç'in katkılarıyla Türkiye'deki en iyi ve en yüksek seviyede talebe yetiştiren bir üniversite haline geldiğini söyleyen Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü: Hukuk Fakültesine geçen sene giren talebeler, 2 Milyon kişi arasından ilk 10 talebeden 4'ü. En son talebe de Türkiye 34'üncüsüdür. Bu yapıda başka bir hukuk fakültesi yoktur.Kendisi Galatasaray'da bulunduğu sürece mektebini çok sevmiş ve bu böyle de yaşayacaktır. Onu kaybetmek bizler için çok acı, Galatasaray Camiası için çok acı. İnandığım ve rahatlıkla söyleyebileceğim birşey, 'fikri hür, irfanı hür,vicdanı hür' talebeleri kendi adını ve Galatasaray adını yaşatacaklardır. Ruhu şad olsun.



"BENİM NE İSTEMEYE HAKKIM VAR"



Törende son olarak Hukuk Fakültesi Dekanı Necmi Yüzbaşıoğlu konuştu. Hastalığı boyunca Teziç'e sürekli görüştüklerini ve kendisinden bir isteği olup olmadığını sorduğunu söyleyen Yüzbaşıoğlu," 'Ülkemizin yaşadığı bu sorunlardan sonra benim ne istemeye hakkım var' demiştir. Yaşadığı gibi onurlu şekilde aramızdan ayrıldı"şeklinde konuştu.



ORTAKÖY BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ'NDEN YOLCU EDİLECEK



Törenin ardından Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in cenazesi yeniden cenaze arabasına konulup Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'ne götürüldü. Teziç için burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



- İstanbul