Erdoğan Teziç Alkışlarla Uğurlandı...
PROF. Dr. Erdoğan Teziç için Ortaköy Mecidiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.
PROF. Dr. Erdoğan Teziç için Ortaköy Mecidiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Teziç'in cenazesine Galatasaray Üniversitesi'ndeki törene de katılan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu gibi isimlere ek olarak, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, MGK Eski Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat ile Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal gibi isimler katıldı. Teziç ailesi camii avlusunda da taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri Türk Bayrağı'na sarılı tabutun başında nöbet tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Cenaze yine zabıtaların omuzunda camiden çıkarılıp cenaze arabasına konuldu. Bu sırada camii avlusundan alkış sesleri yükseldi. Cenazeye katılanlar Prof. Teziç'in cenazesini alkışlarla uğurladı.
Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İstanbul