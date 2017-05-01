Erdoğan: "Terör Örgütlerinin İrademize Pranga Vurmasına Fırsat Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına bizlere boyun eğdirmesine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'deki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Modi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hindistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğumu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında 24 Nisan günü gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Hint güvenlik görevlileri için bir kez daha taziye dileklerimi ifade etmek isterim. Yaralılara acil şifalar dilerim ve bu menfur saldırıyı da lanetliyorum. Dünyanın en tehlikeli terör örgütlerine karşı mücadele eden bir ülke olarak Hintli dostlarımızın acısını bizler çok iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin terörle mücadelesinde Hindistan'la tam bir dayanışma içerisinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Terör örgütlerinin hedefi yıldırmak kan ve gözyaşı üzerinden ikbal devşirmektir. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaklardır. Gandhi'nin veciz ifadesiyle güç fiziki kapasiteden değil boyun eğmeyen iradeden gelir. İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına bizlere boyun eğdirmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, Balkan savaşları ve kurtuluş savaşımız esnasında Hindistan halkının desteği milletimizin hafızasında özel bir yere sahiptir" diye konuştu.



"Ticaret hacmimizin 6 buçuk milyar dolarda olması yeterli değildir"



Yeni Delhi temaslarına değinen Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Karşılıklı yatırım fırsatları üzerinde durduk. Ticaret hacmimizin yaklaşık 6 buçuk milyar dolarda olması bizim için yeterli bir rakam değildir. Bizim bunu asgari 10 milyar dolara en kısa zamanda çıkarmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Bu irade de her iki tarafta var. Enerji ve diğer alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeyi de değerlendirdik. İş Forumu toplantısı vesilesiyle iş adamlarımız bir araya geldiler. Yeni işbirliği projelerini, iki ülke arasında ticaret ve yatırımları nasıl arttırabilecekleri imkanı buldular. Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Bu potansiyeli en etkin şekilde kullanabilmek için THY'nin uçuş noktalarının ve mevcut uçuş frekanslarının arttırılması gerekiyor. İş adamları ve yatırımcılarımıza vize kolaylığı sağlanmasından, bilgi teknolojileri, enerji, kültür alanlarında işbirliğine kadar birçok alanda atılabilecek adımlar bulunuyor. Yerli para birimine geçmek suretiyle paralarımızı kur baskısından kurtarmanın da gereğine inanıyoruz" dedi.



"Hukuk ve adaletten taviz vermeden terör şebekesi ile mücadele yürütüyoruz"



Bu hususların etraflı olarak ele alındığını kaydeden Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"İstişarelerimiz sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgi verdim. 249 insanımızın şehadetine, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bu karanlık yapı dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş terör örgütlerindendir. Sadece ülkemiz için değil legal görünümlü kuruluşlar altında faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de ciddi tehdit oluşturmaktadır. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terör şebekesi ile yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Dostlarımızı da FETÖ'nün örgütlenme modeli devleti sızma şekilleri, insan kaynağı ve paravan kuruluşları hakkında bilgilendiriyor, ikaz ediyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum. Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma sergileyip desteğini ifade eden Hindistan yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Avrupa'da kültürel ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi toplum bünyesini sardığını görüyoruz. Bizler tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik yapmış ülkeleriz. Farklılıklarımızı bir tehdit olarak değil zenginlik olarak görüyoruz. böylesine müstesna birikime sahip ülkeler olarak işbirliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyorum." - YENİ DELHİ