Erdoğan: "Terör Örgütlerinin İrademize Pranga Vurmasına Fırsat Vermeyeceğiz"
Erdoğan: "Terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına fırsat vermeyeceğiz" YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına bizlere boyun eğdirmesine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Erdoğan: "Terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına fırsat vermeyeceğiz" YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına bizlere boyun eğdirmesine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.