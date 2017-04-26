Dha ANKARA- Erdoğan: Terör ile mücadelede Somali'nin asker, polis yetişmiş kadroya da ihtiyacı var (1)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Terör ile mücadelede Somali'nin ciddi sorunları olduğunu belirten Erdoğan, "Terör ile mücadelede gerçekten Somali'nin ciddi sorunları var. Bu konuda da askeri, polisi ile yetişmiş kadroya da ihtiyacı var" dedi.



"15 BİN TONLUK YARDIM SEVKİYATIMIZI SOMALİLİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"



Somali'deki açlık sorununa dikkat çeken Erdoğan, "Somali'de 6 milyon Güney Sudan'da ise 1 milyon kişi yiyecek ekmek bulamıyor. Afrika genelinde ise 14 milyon insan açlık çekiyor. Bir çok batılı gelişmiş ülkenin insani trajediler karşısında 3 maymunu oynadıklarını görüyoruz. TİKA, Kızılay ile elimizden gelen bütün destekleri buralara hazırladık inşallah gönderiyoruz. Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış, istikrar olur. Türk Kızılay'ı Doğu Afrika'da kuraklıktan etkilenen bölgelere yardımını ulaştırıyor. AFAD, TİKA, STK'larımız bu bölgelerde yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlk aşamada gıda ilaç malzemelerinden oluşan 15 bin tonluk yardım sevkiyatımızı Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Doğu Afrika'daki kuraklık ile mücadele konusunda bir çalışma yapmayı da öngörüyoruz. İnşallah bu çalışmaların Somalili kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları hafifleteceğine inanıyorum" diye konuştu.



"SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDA ÜLKEMİZ İLE TAM BİR DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMUŞLARDIR"



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Somali'nin Türkiye'ye olan desteğine değinen Erdoğan, "Tüm Somali halkına teşekkür etmek istiyorum.



Somalili kardeşlerimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz ile tam bir dayanışma içerisinde olmuşlardır. Darbe girişimini haberini alır almaz Somali sokaklarında gösteriler düzenlemiş, camilerde eller semaya kalkmıştır. Somaliler bize ve milletimize dua etmişledir. Bu samimi duruşun tüm ülkelere örnek olmasını diliyoruz" dedi.