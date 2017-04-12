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Erdoğan: Tarihi Bir Ders Veriyoruz
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Erdoğan: Tarihi Bir Ders Veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin birliğini bozanlara 16 Nisan'da tarihi bir ders vereceklerini söyledi.

Erdoğan: Tarihi Bir Ders Veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin birliğini bozanlara 16 Nisan'da tarihi bir ders vereceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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