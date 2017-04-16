Erdoğan Tarabya'da Vatandaşlara Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının getirilmesi konusunu Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek "Meydanlarda hep bununla karşılaştığını" söyleyeceğini belirterek, "Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Hiç endişe etmeyin." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bir araya gelen vatandaşlara seslendi.



Halk oylamasını sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ne kadar güzel değil mi? Her şey yerini buluyor. 'Sıra millette.' dedik. Millet de görevini yaptı mı? Millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Şimdi ben diyorum ki; AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle Güneydoğu'da HÜDAPAR'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Güneydoğu'da çok ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah bundan sonrası daha da iyi olacak. Fakat bu demek değildir ki, diğer siyasi partilere gönül verenlerden destek gelmedi. İnanıyorum ki onlardan da geldi ve böylece bu neticeyi yakaladık. Ama şimdi bundan sonra dedim ya vites büyüteceğiz ve yola öyle devam edeceğiz. İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede."



İdam talebi



Katılımcıların "İdam isteriz" talepleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Hiç endişe etmeyin, şimdi diyorum ki atmamız gereken adım, bugüne kadar hakikaten çok dik durdunuz. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Şu Borsa İstanbul'da şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu ama siz yılmadınız kararlı bir şekilde yürüdünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş hareketine imza attı ama dün Sarıyer Meydanı'nda ne dedim; 'Şu kalabalık bir işaret fişeğidir.' Anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin gereğini de halledeceğiz. Kardeşlerim ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahzunluğu içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz; ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"



"Bitmedi, az önce siz söylediniz şimdi beraber söyleyelim bakalım." diyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini vatandaşlarla birlikte söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara da sevgilerini iletti.



(Bitti)