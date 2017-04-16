Erdoğan, Tarabya'da Vatandaşlara Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık Türkiye'nin inkişafında Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her anlamda, Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bir araya gelen vatandaşlara seslendi.



Bir, iyi, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduklarını belirten Erdoğan, "Adeta yedi düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, bölünmedi, parçalanmadı. Yurt içi, yurt dışı, işte sandıkları siz patlattınız." diye konuştu.



Vatandaşlarla beraber yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Ama bilesiniz ki, bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, işte şurada bir saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır, bu nasıl bir sevdadır? Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yüzde 50, yüzde 55, bazı yerlerde de yüzde 35'lerle seçim yaptığını, bugün yüzde 86 katılım ile seçim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Böyle bir katılım var mı? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'evet' aldı ve bazı televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.



Bundan sonra birlikte yapacakları çok iş olduğunu belirten Erdoğan, bu işin iki safhasından ilkinin parlamento olduğunu söyledi.



Anayasa Komisyonunda pet şişelerin fırlatıldığını anımsatan Erdoğan, "Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurula geldi, Genel Kurulda ne oldu? Hamdolsun, 339 ile Parlamentodan geçti, AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii, ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım'a ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar ve böylece Meclis'ten geçti." dedi.



Erdoğan, "Şimdi sıra millette" dediklerine dikkati çekerek, "Milletimiz de burada el ele verdi." şeklinde konuştu.