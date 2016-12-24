GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışına katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan: "Suriye'de, Oradaki Kardeşlerimizle Birlikte Kendi Istiklalimizin ve Istikbalimizin...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışına katılarak konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads