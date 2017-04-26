Erdoğan: Somali'deki Türk Büyükelçilik Binamız Dünyaya Örnek Teşkil Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yaptığı konuşmada Somali'nin çok ciddi bir değişim geçirdiğine değinen Erdoğan, Gerçekten en muhteşem diyebileceğim büyükelçiliği de Somali'de ve bütün unsurları ile Somali'deki bu büyükelçilik binamız sadece Türkiye için değil inanıyorum ki dünyanın bir çok ülkesi için de örnek teşkil edecektir." dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİ ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. İmza töreni ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Türkiye'nin ilk aşamada gıda, ilaç sarf malzemelerinden oluşan 15 bin tonluk yardım sevkiyatını Ramazan ayında Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını kaydeden Erdoğan, Batılı ülkelere de insani trajediler karşısında üç maymunu oynadıkları için tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN DE DÜNYADAKİ EN MUHTEŞEM BÜYÜKELÇİLİĞİ SOMALİ'DE"

Somali'de devletin inşası, barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli gelişmelere gebe olan kritik bir dönemden geçildiğini belirten ve seçimlerin ardından demokratik olgunluk içinde gerçekleştirilen yönetim değişimini de taktirle karşıladığını kaydeden Erdoğan, "İlk ziyaretimi 2011 yılında yapmıştım. O günden bu güne Somali ciddi bir değişim geçirdi. Uluslararası toplumun sırtını döndüğü, kendi kaderine terk ettiği bir ülkeden istikrar yolunda ilerleyen bir Somali'nin olduğunu söyleyebilirim. Somali halka geleceğe güven ve umutla bakıyor. Her ziyaretimde bu ülkede şahit olduğum bu değişimin son ziyaretimde artık zirve yaptığını gördüm. Zira Türkiye'nin de dünyadaki en muhteşem büyükelçiliği de Somali'de. Bütün unsurları ile Somali'deki büyükelçilik binamız sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok ülkesi için de örnek teşkil edecektir" dedi.

"ASKERİ EĞİTİM TESİSİMİZİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

"Önümüzdeki dönemde Mogadişu'da inşaatı tamamlanmakta olan askeri eğitim tesisimizin açılışını yapacağız" diyen Erdoğan, burada eğitim görecek Somalili askerlerin Somali ordusundaki yerlerini alacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Bu askerler Somali'nin en büyük ihtiyacı olan güvenliğin tesisine ciddi katkı sağlayacaktır. Terörle mücadelede Somali'nin ciddi sorunları var. Yetişmiş kadroya ihtiyacı var. Bugün değerli kardeşimle ikili, ardından da heyetlerarası görüşmelerimizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı Ankara programının ardından Tarım İş Forumuna katılmak üzere Antalya'ya hareket edecek. Afrika'da Hint Okyanusu'na en uzun kıyısı olan Somali'nin önemli bir potansiyel barındırdığını biliyoruz. Türkiye ile Somali arasında özellikle balıkçılık ve su ürünleri alanında geniş bir işbirliği alanı bulunuyor. Bu işbirliğinin ahdi temelini oluşturacak anlaşma Antalya'daki Tarım Bakanları Toplantısı'nda imzalanacaktır. Bunun yanında enerji ve maden konularında da işbirliğimizin artırılmasında büyük faydalar olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ DÜNYADA NE HUZUR, NE BARIŞ OLUR"

Afrika'da yaşanan kuraklık ve açlığa dikkat çeken Erdoğan, "Bugün ne yazık ki Doğu Afrika başta olmak üzere Afrika'da 2011 yılına benzer kuraklık ve açlık felaketi yaşanıyor. Somali'de 6 milyon, Güney Sudan'da ise 1 milyon kişi yiyecek ekmek bulamıyor. Afrika genelinde ise çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 milyon kişi açlık çekiyor. Birçok Batılı gelişmiş ülkenin bu tür insani trajediler karşısında üç maymunu oynadıklarını görüyoruz. Biz Kızılay'ımızla, TİKA'mızla elimizden gelen destekleri hazırladık, gönderiyoruz. Yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışan mazlumların görüntülerini görmemezlikten gelenlerin yanında, biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların açlıktan öldüğü dünyada ne huzur, ne istikrar, ne barış olur. Geçtiğimiz mart ayında 'İnsanlığın Umudu Ol' kampanyasını biz başlatmıştık. Türk Kızılayı Doğu Afrika'da kuraklıktan etkilenen bölgelere yardımını oluşturuyor. AFAD, TİKA ve STK'larımız yoğun çalışmalar sürdürüyor. İlk aşamada gıda, ilaç sarf malzemelerinden oluşan 15 bin tonluk yardım sevkiyatımızı Ramazan ayında Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu bağlamda TİKA'nın Mogadişu ve diğer bölgelerde başlattığı kırsal kalkınmayı, tarımsal üretimi ve sanayileşmeyi destekleyen kapsamlı kalkınma projelerine hız veriyoruz. Özel sektörümüzü bölgede yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Uluslararası ortaklarımızın da Somali'ye destek olmalarını bekliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Doğu Afrika'daki kuraklıkla mücadele konusunda bir çalışma yapmayı öngörüyoruz. İnşallah bu çalışmaların Somalili kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları hafifleteceğine inanıyorum. Tüm Somali halkına teşekkür ediyorum. Somalili kardeşlerimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz ve milletimizle dayanışma içinde olmuşlardır. Darbe girişiminin haberini alır almaz Somali sokakların gösteriler düzenlemiş, camilerde eller semaya kalkmıştır. Somaliler bize ve milletimize dua etmişlerdir. Darbe girişiminden 1 gün sonra Bakanlar Kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı tüm oluşumlar kapatılmıştır. Biz bu samimi duruşun tüm ülkelere örnek olmasını diliyoruz. Ülke olarak eğitim konusunda kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Sizleri ikinci vatanınızda görmek hasebiyle şükranlarımı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

"SAYIN ERDOĞAN KALBİYLE SOMALİ'YE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin somali7nin en güçlü müttefiki olduğunun altını çizen Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo, "Verimli bir toplantı söz konusu oldu. İki kardeş ülke arasındaki karşılıklı saygı ve derin ilişkilerin altını çizmemiz lazım. Türkiye hem dostumuz, kardeşimiz hem de müttefikimiz. Sayın Erdoğan kalbi ile Somali'ye destek olmaya çalışıyor. Türkiye'nin aktif çalışması Somali'nin sıkıntılar sonrasında inşası çerçevesinde. Türkiye'nin desteği çok önemli" dedi.

Somali halkının Türkiye'ye ve Erdoğan'a minnettar olduğunun altını çizen Farmajo, "Halklarımız arasında çok yoğun ticari faaliyetin yürütülmesi, fikir ve deneyim alış verişi yapılması için farklı alanlarda fırsat oluşturmaya karar verdik. İki ülkeyi de ilgilendiren önemli konuları görüşme imkanımız oldu. Gösterdiğiniz sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Somali halkı size minnettar, Türk halkına da minnettarız" diye konuştu.