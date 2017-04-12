Erdoğan: 'Şimde Ben Sekmen Kardeşime Diyorum Ki...'
Ben şimdi belediye başkanı Sekmen’den yeni bir meydan bulmasını rica ediyorum.
Ben şimdi belediye başkanı Sekmen'den yeni bir meydan bulmasını rica ediyorum. Erzurumlu artık İstasyon meydanına sığmıyor. Bu elbise bize dar geliyor. Başkanımızdan sözü aldık inşallah o meydanı bulacak. Terörle mücadelede son iki yılda Erzurum'un asker ve polis olarak 25 şehidi var. 15 Temmuz'da Ankara'da 5 Erzurumlu polis ve sivil kardeşim şehadet mertebesine erişti. Bu vesile ile şehit kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.
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