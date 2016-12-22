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Stadyumdan görüntüler
Erdoğan'ın polislerle fotoğraf çektirmesi
Erdoğan'ın futbolcularla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi
Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"Nın Başlama Vuruşunu Yaptı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Stadyumdan görüntüler Erdoğan'ın polislerle fotoğraf çektirmesi Erdoğan'ın futbolcularla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde...
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