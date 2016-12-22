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Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"Nın Başlama Vuruşunu Yaptı

Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"Nın Başlama Vuruşunu Yaptı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Stadyumdan görüntüler Erdoğan'ın polislerle fotoğraf çektirmesi Erdoğan'ın futbolcularla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde...

Erdoğan, 'Şehitlere Saygı Maçı'Nın Başlama Vuruşunu Yaptı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Stadyumdan görüntüler
Erdoğan'ın polislerle fotoğraf çektirmesi
Erdoğan'ın futbolcularla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi
Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.

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