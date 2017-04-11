Erdoğan: "Şanlıurfa, Meydanı Terör Örgütlerine Bırakmıyor Değil Mi"

- Coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı'nın sesinden Şanlıurfa videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi, selamlaşması Erdoğan'ın kürsüde konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan:

- Coşkulu kalabalık
Cumhurbaşkanı'nın sesinden Şanlıurfa videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi, selamlaşması
Erdoğan'ın kürsüde konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti.

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