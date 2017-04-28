Erdoğan, Rusya'ya Ziyaret Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak 3 Mayıs tarihinde Soçi'ye ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



(İHA)