Erdoğan Referandum Sonrası Yapılacak İlk İşi Açıkladı: İdamı Geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bir araya gelen vatandaşlara seslendi.

Bir, iyi, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olduklarını belirten Erdoğan, "Adeta yedi düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, bölünmedi, parçalanmadı. Yurt içi, yurt dışı, işte sandıkları siz patlattınız." diye konuştu.

"ALLAH'IN İZNİYLE PATİNAJ OLMAYACAK"

Vatandaşlarla beraber yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama bilesiniz ki, bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, işte şurada bir saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır, bu nasıl bir sevdadır? Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz."

"ATI ALAN ÜSKÜFAR'I GEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yüzde 50, yüzde 55, bazı yerlerde de yüzde 35'lerle seçim yaptığını, bugün yüzde 86 katılım ile seçim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Böyle bir katılım var mı? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'evet' aldı ve bazı televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bundan sonra birlikte yapacakları çok iş olduğunu belirten Erdoğan, bu işin iki safhasından ilkinin parlamento olduğunu söyledi.

Anayasa Komisyonunda pet şişelerin fırlatıldığını anımsatan Erdoğan, "Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurula geldi, Genel Kurulda ne oldu? Hamdolsun, 339 ile Parlamentodan geçti, AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii, ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım'a ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar ve böylece Meclis'ten geçti." dedi.

"MİLLETE SOPA GÖSTEREN SANDIKTA CEVABINI ALIR"

Halk oylamasını sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ne kadar güzel değil mi? Her şey yerini buluyor. 'Sıra millette.' dedik. Millet de görevini yaptı mı? Millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Şimdi ben diyorum ki; AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle Güneydoğu'da HÜDAPAR'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BUNDAN SONRA İLK İŞ İDAM"

Katılımcıların "İdam isteriz" talepleri üzerine Erdoğan, bundan sonra ilk işin bu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Hiç endişe etmeyin, şimdi diyorum ki atmamız gereken adım, bugüne kadar hakikaten çok dik durdunuz. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Şu Borsa İstanbul'da şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu ama siz yılmadınız kararlı bir şekilde yürüdünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş hareketine imza attı ama dün Sarıyer Meydanı'nda ne dedim; 'Şu kalabalık bir işaret fişeğidir.' Anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin gereğini de halledeceğiz. Kardeşlerim ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahzunluğu içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz; ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"