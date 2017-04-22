Erdoğan: Prensipte Dahi Bir Araya Gelemiyoruz
İstanbul'da düzenlenen Kutlu Doğum Programı'na katılan Erdoğan, Müslümanların prensipte dahi bir araya gelememesini eleştirdi.
İstanbul'da düzenlenen Kutlu Doğum Programı'na katılan Erdoğan, Müslümanların prensipte dahi bir araya gelememesini eleştirdi.
Kaynak: Dunya.com
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